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Происшествия

В Бишкеке столкнулись три автомобиля

В Бишкеке, на пересечении улиц Уметалиева и Фрунзе, произошла авария. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, ДТП произошло примерно в 12.20. На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля — две праворульные легковушки и джип. От удара один из автомобилей вылетел на газон.

«Сообщений об аварии на пересечении Фрунзе и Уметалиева пока не поступало. Данных о пострадавших и возможных причинах произошедшего у нас нет. Если участники ДТП вызовут сотрудников ГУОБДД, мы сообщим подробности позднее», — проинформировали в пресс-службе Главного управления организации безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Бишкека.
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