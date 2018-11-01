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Происшествия

«Бойцовский клуб» для детей устроили няни в американском садике

Фото The New York Post. Драка между детьми в учебном центре Adventure в Сент-Луисе, США

Жительница американского города Сент-Луис Николь Мерсель заявила, что ее четырехлетний сын стал жертвой «бойцовского клуба», организованного сотрудниками детского сада. Об этом сообщила газета The New York Post.

По словам женщины, няни активно поддерживали проведение боев. Николь Мерсель сообщила, что ее сына очень напугали. Он не понимал, почему лучший друг бьет его. Мать ребенка призналась, что не знает родителя, который бы согласился на такое.

Одна из организаторов объяснила, что цель создания «клуба» — снятие стресса.

Десятилетний брат одного из участников драки записал все на видео еще в 2016 году, но запись опубликовали только накануне. На кадрах видно, как дети в больших перчатках бьют друг друга под одобрительные крики сотрудников детского центра.
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