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Политика

Президент Кыргызстана поручил усилить охрану и укрепить защиту государственных границ

Президент Кыргызстана поручил усилить охрану и укрепить защиту государственных границ. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на встрече с председателем ГПС Раимберди Дуйшенбиевым.

Глава погранслужбы проинформировал об обстановке на государственной границе, проводимой работе по укреплению охраны внешних рубежей и повышению уровня боеготовности и профессионализма пограничников. 

Раимберди Дуйшенбиев доложил о ходе реализации комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации контрольно-пропускных пунктов в соответствии со стандартами Евразийского экономического союза.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения боеспособности и мобильности пограничных подразделений для четкого выполнения задач по обеспечению неприкосновенности границ страны.
Ссылка: https://24.kg/politika/23531/
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