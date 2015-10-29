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Политика

Кыргызстан вошел в Совет ООН по правам человека

«Кыргызстан после парламентских выборов добрал дополнительное число голосов для прохождения в Совет по правам человека ООН», - заявил сегодня на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Эрлан Абдылдаев. 

По его словам, 28 октября в Нью-Йорке состоялось очередное пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где проходили выборы в Совет по правам человека. «На пять мест от тихоокеанской и азиатской групп претендовали 7 государств. Первое место получила Монголия, второе - ОАЭ, Кыргызстан получил 147 голосов и третье место. Замыкают пятерку Южная Корея и Филиппины. Пакистан и Лаос не прошли. Это избрание мы рассматриваем как признание достижений в области развития демократии и защиты прав человека. Совет по правам человека – один из ключевых советов ООН», - отметил Эрлан Абдылдаев.

Он добавил, что заявку подали в 2013 году. «На сентябрь мы имели 106 голосов, но после парламентских выборов 4 октября получили дополнительные голоса в нашу поддержку», - заключил глава МИД.
Ссылка: https://24.kg/politika/21800/
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