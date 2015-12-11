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Парламент

Депутата Жогорку Кенеша невозможно привлечь к ответственности за его выступления

Депутата парламента Кыргызстана невозможно привлечь к ответственности за его выступления. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Жогорку Кенеше.

По их данным, народный избранник защищен статусом неприкосновенности. В ряде СМИ появилась информация о том, что завотделом образования Узгенского района Ошской области Исмаил Дуйшеев собирается подать в суд на лидера парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

Ранее депутат заявил, что Исмаил Дуйшеев собирал с директоров 69 школ района по тысяче сомов ежемесячно. Чиновник обвинил парламентария в популизме и намеревается требовать через суд официального опровержения и извинений. Бакыт Торобаев для комментариев недоступен.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24566/
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