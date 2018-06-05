Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Чили

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Чилийской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 апреля 2018 года.

Основной целью Соглашения является освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны до девяноста (90) дней для владельцев действительных национальных дипломатических, официальных или служебных паспортов.

Ратификация вышеуказанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Чилийской Республики для владельцев национальных дипломатических, официальных или служебных паспортов и расширит двустороннюю договорно-правовую базу между двумя странами, которая будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.