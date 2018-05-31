Постановление Правительства КР № 224 от 4 мая 2018 года



Об утверждении Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, подписанного 11 декабря 2017 года в городе Москве

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.-Утвердить прилагаемое на официальном языке Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, подписанное 11 декабря 2017 года в городе Москве.

2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.