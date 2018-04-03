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Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций

Постановление Правительства КР № 160 от 28 марта 2018 года

Об утверждении актов, регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить:

— Перечень специальностей среднего профессионального образования Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— макет Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования Кыргызской Республики согласно приложению 2.

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

— разработать и утвердить в установленном порядке Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования Кыргызской Республики;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня специальностей и нормативных сроков обучения специальностям среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 5 сентября 2012 года № 610.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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