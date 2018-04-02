Постановление Правительства КР и Национального банка КР № 166/51-6 от 28 марта 2018 года



Об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап)

В целях обеспечения оптимального соотношения уровня наличных и безналичных платежей и расчетов, достижения прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» и статьей 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики постановляют:

1. Утвердить:

— Государственную программу по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап) согласно приложению 1;

— План мероприятий по реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018 — 2022 годы (третий этап) (далее — Государственная программа), согласно приложению 2.

2. Национальному банку Кыргызской Республики, министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным государственным органам управления, органам местного самоуправления (по согласованию) обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации Государственной программы.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным государственным органам управления, органам местного самоуправления (по согласованию) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Государственной программы в Национальный банк Кыргызской Республики.

4. Возложить персональную ответственность на руководителей министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов управления, органов местного самоуправления (по согласованию) за своевременное и качественное исполнение Плана мероприятий по реализации Государственной программы.

5. Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике, образованной постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 25 апреля 2011 года № 189/11/4, продолжить координацию работы по исполнению Плана мероприятий по реализации Государственной программы.

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в срок до 31 декабря 2018 года осуществить мероприятия по установке POS-терминалов в кассах организаций здравоохранения для приема оплаты за медицинские услуги в безналичной форме.

7. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным государственным органам управления, бюджетным учреждениям Кыргызской Республики продолжить проведение мероприятий по перечислению заработной платы, а также пенсий, пособий и других выплат в/из бюджета страны на национальную платежную карту «Элкарт», в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызской Республики, недопущения страновых рисков.

8. Рекомендовать коммерческим банкам Кыргызской Республики:

— расширить банковскую и платежную инфраструктуру в регионах Кыргызской Республики;

— при формировании тарифной политики на банковские услуги устанавливать тарифы с учетом категорий населения с невысокой оплатой труда, а также лиц, получающих социальные выплаты, пенсии и пособия.

9. Рекомендовать предприятиям, предоставляющим населению товары и услуги, обеспечить возможность населению оплачивать регулярные платежи за товары и услуги с использованием различных форм и инструментов безналичной оплаты.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики.

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.