Подписано постановление, согласно которому увеличены надбавки за ученую степень

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики, согласно которому увеличена сумма ежемесячных надбавок за ученую степень.

Данное решение принято в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам», а также в целях создания условий для развития научной деятельности, повышения ее престижа и поддержки научных и педагогических кадров.

Согласно постановлению, к заработной плате независимо от отработанного времени по основному месту работы научным, педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу, в том числе работникам органов государственной власти сумма ежемесячной надбавки составит:

- за ученую степень кандидата наук - в размере 900 сомов;

- за ученую степень доктора наук - в размере 1800 сомов.

Ранее сумма ежемесячных надбавок за ученую степень кандидата наук составляла 300 сомов и доктора наук 600 сомов.