14:34
+1
USD 68.02
EUR 83.78
RUB 1.20
Официально

Подписано постановление, согласно которому увеличены надбавки за ученую степень

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики, согласно которому увеличена сумма ежемесячных надбавок за ученую степень. 

Данное решение принято в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам», а также в целях создания условий для развития научной деятельности, повышения ее престижа и поддержки научных и педагогических кадров.

Согласно постановлению, к заработной плате независимо от отработанного времени по основному месту работы научным, педагогическим работникам, профессорско-преподавательскому составу, в том числе работникам органов государственной власти сумма ежемесячной надбавки составит:

- за ученую степень кандидата наук - в размере 900 сомов;

- за ученую степень доктора наук - в размере 1800 сомов.

Ранее сумма ежемесячных надбавок за ученую степень кандидата наук составляла 300 сомов и доктора наук 600 сомов.
Ссылка:
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Абдыкаров освобожден от занимаемой должности замдиректора Госстроя
Дамир Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Панфиловского района
Жыргалбек Шамыралиев освобожден от занимаемой должности мэра города Токмака
О переносе выходных дней
О признании утратившим силу постановления правительства
Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
Прекращены полномочия судьи Иссык-Кульского областного суда
О признании утратившим силу постановления правительства
Эмил Кайкиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел
Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»
Популярные новости
Айзада Субакожоева освобождена от&nbsp;должности заведующей отделом внешней политики Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
О&nbsp;переносе выходных дней О переносе выходных дней
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;государственной поддержке кинематографии&nbsp;КР&raquo; Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
Жыргалбек Шамыралиев освобожден от&nbsp;занимаемой должности мэра города Токмака Жыргалбек Шамыралиев освобожден от занимаемой должности мэра города Токмака
Бизнес
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp