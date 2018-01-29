Постановление Правительства КР № 47 от 22 января 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим прокурорам и следователям органов прокуратуры, лицам рядового и начальствующего состава уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики и тушения пожаров, органов финансовой полиции, службы специальной связи, уголовно-исполнительной системы, органа по контролю наркотиков и их семьям» от 13 января 1995 года № 12

В целях повышения социальной защиты должностных лиц органов внутренних дел Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 19 Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим прокурорам и следователям органов прокуратуры, лицам рядового и начальствующего состава уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики и тушения пожаров, органов финансовой полиции, службы специальной связи, уголовно-исполнительной системы, органа по контролю наркотиков и их семьям» от 13 января 1995 года № 12 следующее изменение:

в Положении о порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим прокурорам и следователям органов прокуратуры, лицам рядового и начальствующего состава уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа в сфере профилактики и тушения пожаров, органов финансовой полиции, службы специальной связи, уголовно-исполнительной системы, органа по контролю наркотиков и их семьям, утвержденном вышеуказанным постановлением:

абзац четвертый подпункта «г» пункта 3 приложения 4 изложить в следующей редакции:

«- начальствующему составу Седьмого главного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.».

2. Установить, что выслуга лет для назначения пенсий лицам, уволенным из органов внутренних дел Кыргызской Республики до вступления в силу настоящего постановления, ранее проходившим службу в Седьмом главном управлении Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, пересмотру не подлежит.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков