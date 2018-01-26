Подписан Закон о переименовании ряда сел и айыльных аймаков

Президент Кыргызской Республики Жээнбеков Сооронбай Шарипович подписал Закон Кыргызской Республики «О переименовании Нововознесеновского айылного аймака Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в Боз-Учукский айылный аймак, о переименовании села Гавриловка Ленинского айылного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в село Орто-Сай, о переименовании села имени Фрунзе Ленинского айылного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в село Жыгач-Коргон».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2017 года.

Целью данного Закона является переименование Нововознесеновского айылного аймака Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, сел Гавриловка и им. Фрунзе Ленинского айылного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области для узаконения и возвращения исторических названий.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.