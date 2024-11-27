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Общество

Назвать «Бакай-Ата» самую высокую вершину в Таласской области предлагает кабмин

Назвать «Бакай-Ата» самую высокую безымянную вершину в Таласской области предлагает кабмин. Проект соответствующего закона кабинет министров направил в Жогорку Кенеш на рассмотрение.

Документ разработан «в целях присвоения географического названия «Бакай-Ата» самой высокой безымянной вершине высотой 4 тысячи 457 метров горного хребта, расположенного на юго-западной стороне села Кара-Сай айыльного аймака Аманбаев Айтматовского района Таласской области».

Эта вершина находится в 32 километрах от центра села Кара-Сай и в 62 километрах от районного центра.

«Бакай — один из главных героев трилогии «Манас»... Он воин, мудрец, мыслитель и наставник во главе государственного образования, ...помогает Чыйырды и Каныкей, над которыми издеваются враги, и старается забрать ребенка и бежать в Букар. Когда Семетею исполнилось 12 лет, он стал его помощником, сообщая ему о врагах и рассказывая, как их уничтожить. В разделе «Сейтек» описан образ мудрого старца 90 лет, присматривающего за потомками героя Манаса. Местные жители провели собрание и поддержали присвоение названия «Бакай-Ата» самой высокой вершине», — поясняет инициатор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312402/
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Назвать «Бакай-Ата» самую высокую вершину в Таласской области предлагает кабмин