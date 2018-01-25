О форменном обмундировании работников госоргана охраны окружающей среды

Постановление Правительства КР № 30 от 18 января 2018 года



О форменном обмундировании работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 75 Лесного кодекса Кыргызской Республики, статьей 44 Закона Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- описание предметов форменного обмундирования и знаков различия работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики согласно приложению 1;

- Правила ношения форменного обмундирования работниками государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики согласно приложению 2;

- нормы обеспечения предметами форменного обмундирования работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики согласно приложению 3.

2. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики осуществлять:

- обеспечение предметами форменного обмундирования работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики на соответствующий финансовый год на указанные цели;

- обеспечение предметами форменного обмундирования работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики с учетом сроков носки;

- приобретение услуг по пошиву и закупке форменного обмундирования работников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о государственной лесной охране Кыргызской Республики и Правил пожарной безопасности в лесах Кыргызской Республики» от 24 июня 1997 года № 371 следующее изменение:

- в пункте 37 Положения о государственной лесной охране Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением, слова «утвержденное Государственной лесной службой Кыргызской Республики по согласованию с Министерством юстиции Кыргызской Республики» заменить словами «описание предметов которого утверждается Правительством Кыргызской Республики».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О ведомственной форме одежды сотрудников государственного органа охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики» от 23 сентября 2008 года № 524.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков