Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Республики Узбекистан

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан, подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2017 года.

Основной целью настоящего Соглашения является выполнение требований Международных стандартов и Рекомендуемой Практики ИКАО, а также положений Конвенции о международной гражданской авиации.

Ратификация указанного Соглашения позволит создать условия правового обеспечения обслуживания воздушного движения без ущерба национальному суверенитету, с учетом географических условий и возможности радиотехнического обеспечения полетов при организации обслуживания воздушного движения и аварийного оповещения для проведения поисково-спасательных работ.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.