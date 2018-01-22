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Официально

Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном Узбекистаном

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по мерам доверия в районе границы», подписанного 6 октября 2017 года в городе Ташкент.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Целью Соглашения является регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по укреплению безопасности и доверия, сохранения спокойствия и стабильности в районе кыргызско-узбекской государственной границы.

Соглашение позволит осуществлять сотрудничество по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействии новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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