Постановление Правительства КР № 10 от 9 января 2018 года



Об утверждении Национальной системы и плана нумерации сетей электросвязи Кыргызской Республики и установлении размера платы за единицу ресурса нумерации

В целях установления и реализации экономически обоснованного и социально приемлемого размера платы за единицу государственного ресурса нумерации, в соответствии со статьями 4 и 92 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Национальную систему и план нумерации сетей электросвязи Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— размер платы за единицу ресурса нумерации согласно

приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков