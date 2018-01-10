Постановление Правительства КР № 10 от 9 января 2018 года
Об утверждении Национальной системы и плана нумерации сетей электросвязи Кыргызской Республики и установлении размера платы за единицу ресурса нумерации
В целях установления и реализации экономически обоснованного и социально приемлемого размера платы за единицу государственного ресурса нумерации, в соответствии со статьями 4 и 92 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
— Национальную систему и план нумерации сетей электросвязи Кыргызской Республики согласно приложению 1;
— размер платы за единицу ресурса нумерации согласно
приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков