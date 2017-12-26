Постановление Правительства КР № 824 от 18 декабря 2017 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях приведения в соответствие с новыми редакциями Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 11 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования осужденных к лишению свободы, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их представления к освобождению от дальнейшего отбывания наказания» от 29 ноября 2011 года № 745 следующее изменение:

- в преамбуле цифры «71» и «145» заменить соответственно цифрами «91» и «160».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи в учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы» от 9 октября 2015 года № 696 следующее изменение:

- в преамбуле цифры «73» заменить цифрами «101».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.