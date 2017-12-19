Подписана новая редакция закона о защите государственных секретов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О защите государственных секретов Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Цель принятого Закона состоит в создании эффективной системы и условий, направленных на сохранность государственных секретов.

Задачей Закона является институциализация норм, направленных на защиту государственных интересов в области внешней и внутренней политики, социального блока, военного и технического потенциала, экономики, выраженная в государственных секретах; положений, определяющих общую направленность в вопросах защиты государственных секретов.

В целях исключения отдельных концептуальных различий, а вместе с тем сближения с законодательствами сопредельных государств о государственных секретах, новой редакцией Закона проведена унификация терминологии, используемой в их национальных законодательствах, в том числе с модельным Законом «О государственных секретах», принятым постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ № 21-10 от 16.06.2003 г.

Закон вступает в силу в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.