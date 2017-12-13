Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о школе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о строительстве общеобразовательной школы в городе Ош Кыргызской Республики, подписанного 28 июля 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

Соглашением предусмотрены строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест в городе Ош за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача объекта кыргызской стороне на праве собственности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.