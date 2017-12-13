11:32
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Официально

Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о школе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о строительстве общеобразовательной школы в городе Ош Кыргызской Республики, подписанного 28 июля 2017 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 декабря 2017 года.

Соглашением предусмотрены строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест в городе Ош за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача объекта кыргызской стороне на праве собственности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана
Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о границе
Окмотпресс: Сообщение от 28.12.2016 г. об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах
Окмотпресс: Сообщение от 05.04.2016 г. о передачи в собственность Кыргызстана четырех пансионатов, которые использовались Узбекистаном
Окмотпресс: Сообщение от 17.08.2015 г. о введении единых требований к школьной форме в общеобразовательных организациях
Популярные новости
Нурлан Атабаев назначен зампредседателя Высшей аттестационной комиссии&nbsp;КР Нурлан Атабаев назначен зампредседателя Высшей аттестационной комиссии КР
Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и&nbsp;туризма&nbsp;КР Айнура Султанбаева назначена замминистра культуры, информации и туризма КР
О&nbsp;создании высшего авиационного учебного заведения О создании высшего авиационного учебного заведения
О&nbsp;размере материального вознаграждения переводчику и&nbsp;сурдопереводчику О размере материального вознаграждения переводчику и сурдопереводчику
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO