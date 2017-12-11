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Ратифицирован протокол к соглашению об урегулировании задолженности КР перед РФ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об урегулировании задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2017 года.

Целью ратифицированного Протокола является урегулирование задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам.

Соглашением от 20 сентября 2012 года был урегулирован (путем списания) долг Кыргызской Республики перед Российской Федерацией на общую сумму 488,9 млн. долл. США.

22 мая 2013 года Российская Федерация осуществила фактическое списание долга в размере 188,9 млн. долл. США. Оставшаяся сумма списываемой задолженности — 300 млн. долл. США согласно Соглашению подлежало списанию в течение 10 лет, т.е. в период с 2016 года по 2025 год, по 30 млн. долл. США ежегодно. С 2016-2017г.г. списано 60 млн. долл. США.

По состоянию на 30 апреля 2017 года остаток задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией составляет 240,0 млн. долл. США.

Реализация Протокола позволит досрочно аннулировать имеющуюся в настоящее время задолженность Кыргызской Республики перед Российской Федерацией.

Также единовременное списание долга в размере 240,0 млн долларов США сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 процента и положительно скажется на размере государственного долга Кыргызской Республики в целом.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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