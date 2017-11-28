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Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных

Постановление Правительства КР № 759 от 21 ноября 2017 года

Об утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне

В соответствии со статьями 9 и 24 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Порядок получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядок и форму уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне согласно приложению.
Государственным органам исполнительной власти, государственным органам, не входящих в систему исполнительной власти (по согласованию), юридическим лицам (по согласованию), являющимся держателями (обладателями) массивов персональных данных, принять необходимые меры по обеспечению выполнения настоящего постановления.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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