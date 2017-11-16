Постановление Правительства КР от 15 ноября 2017 года № 744



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении моратория на увеличение штатной численности государственных органов» от 25 июля 2016 года № 414

В целях эффективного использования средств государственного бюджета, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении моратория на увеличение штатной численности государственных органов» от 25 июля 2016 года № 414 следующие изменения:

— в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Установить на 2017-2019 годы мораторий на:»;

абзац второй после слова «министерств,» дополнить словами «государственных комитетов,»;

абзац третий признать утратившим силу;

— в пункте 2 слово «не» исключить; после слов «Кыргызской Республики» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими решениями Совета безопасности Кыргызской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков