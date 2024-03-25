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Подписан указ о мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы».

Основной целью данного Указа является обеспечение условий для создания оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения в регулярные занятия футболом, повышение мастерства футболистов, развитие профессионального футбола, воспитание у молодежи стремления к здоровому образу жизни.

Развитие футбола в Кыргызской Республике требует системного и комплексного подхода. В этой связи Указом предусматривается поручение Кабинету Министров совместно с Кыргызским футбольным союзом подготовить и внести на утверждение проект комплексной Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы. Разработка и принятие Программы является оптимальным решением существующих проблем в этой сфере. Комплексный подход позволит учесть все аспекты развития футбола, определить приоритетность тех или иных мероприятий, провести распределение полномочий и ответственности между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотреть участие общественных организаций, коммерческих структур. Данный подход позволит повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Задачами Программы являются решение проблемных вопросов, связанных с развитием футбола, содействие активному распространению футбола в жизни общества, обеспечение доступности занятий спортом различным слоям населения, улучшение материально-технической базы.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно способствовать усилению деятельности, направленной на развитие футбола в Кыргызской Республике, в сочетании с активизацией участия в этой деятельности общественных и иных физкультурно-спортивных организаций.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/289813/
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