Внесены изменений в закон о государственных гарантиях этническим кыргызам

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2023 года.

Законом пересмотрены понятия «кайрылман» и «статус кайрылмана», предусматривающими кроме правового статуса, также социальный статус лицу, который будет подтверждаться документом установленного образца (удостоверение кайрылмана).

Придание социального статуса и наличие подтверждающего документа в последующем позволят этническому кыргызу, имеющему статус кайрылмана получать гарантированные государством социальные льготы, в том числе медико-санитарную помощь в государственных медицинских учреждениях, а также земельные участки категории земель населенных пунктов для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.