Назначены члены кабинета министров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, подписал указы о назначении членов Кабинета министров.

Согласно подписанным указам:

— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — назначен министром обороны Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Казакбаев Руслан Айтбаевич — назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Чынбаева Асель Рыспековна — назначена министром юстиции Кыргызской Республики и освобождена от ранее занимаемой должности;

— Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — назначен министром здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Купешев Болотбек Душекович назначен министром образования и науки Кыргызской Республики;

— Иманалиев Кайрат Олжобаевич назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Ажикеев Бообек Эргешевич — назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Ниязбеков Улан Омоканович — назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Абдралиева Гулмира Курманбековна — назначена министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и освобождена от ранее занимаемой должности;

— Турдубаев Кубанычбек Апышевич — назначен министром энергетики и промышленности Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович — назначен министром сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

— Шыкмаматов Алмамбет Насырканович — назначен министром по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

— Кутманова Динара Асиевна — назначена председателем Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики;

— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.