Постановление о декларациях о добровольном декларировании имущества и доходов

Постановление Правительства КР от 20 апреля 2021 года № 158
О порядке подачи декларации о добровольном декларировании имущества и доходов
В соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республики «О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок заполнения и заверения декларации о добровольном декларировании имущества и доходов согласно приложению 1;
2) форму бланка декларации о добровольном декларировании имущества и доходов согласно приложению 2;
3) Классификатор объектов добровольного декларирования имущества и доходов согласно приложению 3;
2. Установить, что переоформление объекта добровольного декларирования на декларанта осуществляется на основе договора о безвозмездной передаче в собственность декларируемого имущества, оформленного в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики открыть счет для зачисления денежных средств по обязательствам за добровольное декларирование в системе Единого казначейского счета.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке подачи декларации о доходах и имуществе» от 29 июля 2013 года № 425.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Премьер-министр У.А.Марипов