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Постановление о декларациях о добровольном декларировании имущества и доходов

Постановление Правительства КР от 20 апреля 2021 года № 158
О порядке подачи декларации о добровольном декларировании имущества и доходов

В соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республики «О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Порядок заполнения и заверения декларации о добровольном декларировании имущества и доходов согласно приложению 1;

2) форму бланка декларации о добровольном декларировании имущества и доходов согласно приложению 2;

3) Классификатор объектов добровольного декларирования имущества и доходов согласно приложению 3;

2. Установить, что переоформление объекта добровольного декларирования на декларанта осуществляется на основе договора о безвозмездной передаче в собственность декларируемого имущества, оформленного в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики открыть счет для зачисления денежных средств по обязательствам за добровольное декларирование в системе Единого казначейского счета.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке подачи декларации о доходах и имуществе» от 29 июля 2013 года № 425.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/191930/
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