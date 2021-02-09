Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 18 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Бишкек, а также в Ошский и Нарынский городские суды, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 17 кандидатурам на должность судьи.
По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
И.о. Президента издал Указы о назначении 17 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
— Чуйская область:
Ысык-Атинский районный суд:
Акымбекова Айгерим Исламовна;
Тентиева Майрамкул Касанахуновна;
Сокулукский районный суд:
Гулмамат уулу Айбек;
Кеминский районный суд:
Мурзаева Гульмира Мурзаевна;
— Нарынская область:
Нарынский городской суд:
Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна;
— Джалал-Абадская область:
Административный суд Джалал-Абадской области:
Хусанов Айбек Исманалиевич;
Багишев Данияр Мансурович;
— Ошская область:
Алайский районный суд:
Орозматов Уланбек Тынчылыкович;
Араванский районный суд:
Асаналиева Алтынай Аскарбековна;
Колопов Эдуард Сексенбаевич;
Кара-Кульджинский районный суд:
Бекташов Нурпаис Абилатович;
Кара-Сууйский районный суд:
Кенжебаев Нурлан Торобаевич;
Ошский городской суд:
Токтосунов Тилек Калыкович;
Турсункулов Муктарбек Ыманкулович;
— город Бишкек:
Октябрьский районный суд:
Саргалдаков Искандер Бекболотович;
Первомайский районный суд:
Есенкулова Салтанат Арстанбековна;
Ленинский районный суд:
Байышов Мирлан Байышович.
Указы вступают в силу со дня подписания.