12:32
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Официально

Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 18 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Бишкек, а также в Ошский и Нарынский городские суды, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 17 кандидатурам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И.о. Президента издал Указы о назначении 17 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

— Чуйская область:

Ысык-Атинский районный суд:

Акымбекова Айгерим Исламовна;

Тентиева Майрамкул Касанахуновна;

Сокулукский районный суд:

Гулмамат уулу Айбек;

Кеминский районный суд:

Мурзаева Гульмира Мурзаевна;

— Нарынская область:

Нарынский городской суд:

Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна;

— Джалал-Абадская область:

Административный суд Джалал-Абадской области:

Хусанов Айбек Исманалиевич;

Багишев Данияр Мансурович;

— Ошская область:

Алайский районный суд:

Орозматов Уланбек Тынчылыкович;

Араванский районный суд:

Асаналиева Алтынай Аскарбековна;

Колопов Эдуард Сексенбаевич;

Кара-Кульджинский районный суд:

Бекташов Нурпаис Абилатович;

Кара-Сууйский районный суд:

Кенжебаев Нурлан Торобаевич;

Ошский городской суд:

Токтосунов Тилек Калыкович;

Турсункулов Муктарбек Ыманкулович;

— город Бишкек:

Октябрьский районный суд:

Саргалдаков Искандер Бекболотович;

Первомайский районный суд:

Есенкулова Салтанат Арстанбековна;

Ленинский районный суд:

Байышов Мирлан Байышович.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182805/
просмотров: 37
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен ряд судей местных судов
Адвокат семьи Матраимовых назначена судьей Свердловского райсуда
Судье Эльвире Джаркеевой изменили меру пресечения
Глава ГКНБ рассказал, на каких машинах ездят судьи и что они носят
Изнасилование 13-летней девочки. Активисты собирают письма судье
Назначены девять судей в местные суды. По 11 кандидатам материалы возвращены
Назначен ряд судей местных судов
Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР
Бывшего судью Межрайонного суда заключили под стражу
В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
Популярные новости
Равшанбек Сабиров назначен советником президента Равшанбек Сабиров назначен советником президента
Подписан указ о&nbsp;назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызстана
Подписан закон об&nbsp;образовании города Базар-Коргон Джалал-Абадской области Подписан закон об образовании города Базар-Коргон Джалал-Абадской области
Искандер Гайпкулов назначен заведующим отделом аппарата президента Искандер Гайпкулов назначен заведующим отделом аппарата президента
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
9 февраля, вторник
12:24
Минздрав получил 4 тонны медицинского груза от посольства Великобритании и ВОЗ Минздрав получил 4 тонны медицинского груза от посольст...
12:23
Арестованный Курсан Асанов по решению суда будет переведен в СИЗО ГКНБ
12:07
AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
12:03
Чиновники рассказали, почему полет в Россию стоит в разы дороже обратного пути
11:51
Минздрав: Неблагополучная ситуация по коронавирусу в Кыргызстане сохраняется