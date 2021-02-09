Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по 18 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и г. Бишкек, а также в Ошский и Нарынский городские суды, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями Совета по 17 кандидатурам на должность судьи.

По оставшемуся одному кандидату он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И.о. Президента издал Указы о назначении 17 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

— Чуйская область:

Ысык-Атинский районный суд:

Акымбекова Айгерим Исламовна;

Тентиева Майрамкул Касанахуновна;

Сокулукский районный суд:

Гулмамат уулу Айбек;

Кеминский районный суд:

Мурзаева Гульмира Мурзаевна;

— Нарынская область:

Нарынский городской суд:

Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна;

— Джалал-Абадская область:

Административный суд Джалал-Абадской области:

Хусанов Айбек Исманалиевич;

Багишев Данияр Мансурович;

— Ошская область:

Алайский районный суд:

Орозматов Уланбек Тынчылыкович;

Араванский районный суд:

Асаналиева Алтынай Аскарбековна;

Колопов Эдуард Сексенбаевич;

Кара-Кульджинский районный суд:

Бекташов Нурпаис Абилатович;

Кара-Сууйский районный суд:

Кенжебаев Нурлан Торобаевич;

Ошский городской суд:

Токтосунов Тилек Калыкович;

Турсункулов Муктарбек Ыманкулович;

— город Бишкек:

Октябрьский районный суд:

Саргалдаков Искандер Бекболотович;

Первомайский районный суд:

Есенкулова Салтанат Арстанбековна;

Ленинский районный суд:

Байышов Мирлан Байышович.

Указы вступают в силу со дня подписания.