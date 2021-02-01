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Подписан указ о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О дальнейших мерах по развитию системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики».

Так, в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики, руководствуясь частью 8 статьи 64 и статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

— Считать целесообразным образование Министерства обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

— Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/181874/
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