Подписан указ о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О дальнейших мерах по развитию системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики».

Так, в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики, руководствуясь частью 8 статьи 64 и статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

— Считать целесообразным образование Министерства обороны Кыргызской Республики на базе Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

— Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего Указа.