Внесены изменения в указ президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О национальных проектах, реализация которых имеет стратегически важное значение для страны».

В целях поддержки инвестиционных проектов, направленных на строительство стратегических инфраструктурных объектов для сферы государственного управления или развития экономики, финансируемых полностью или частично из государственного бюджета, а также путем предоставления государственных активов в качестве вклада, в соответствии со статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики

«О национальных проектах, реализация которых имеет стратегически важное значение для страны» от 23 марта 2023 года № 63 следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«проекты государственного значения — это проекты, направленные на строительство стратегических инфраструктурных объектов для сферы государственного управления или развития экономики, финансируемые полностью или частично из государственного бюджета, а также путем предоставления государственных активов в качестве вклада.»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные органы в целях реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения будут использовать комплексный подход государственной поддержки, базирующийся на поручительстве, инфраструктурной, фискальной, административной поддержке, а также преференциальные условия для региональных проектов.

3. Для оказания государственной поддержки, а также координации и сопровождения каждого инициатора (субъекта) национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения до полной реализации в соответствии с приоритетными направлениями, указанными в пункте 1 настоящего Указа, Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— разработать и принять регламент о порядке отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения;

— утвердить перечень национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения с закреплением государственных органов и их ответственных должностных лиц;

— утвердить перечень кураторов из числа заместителей руководителей государственных органов по каждому национальному инвестиционному проекту и проекту государственного значения и возложить персональную ответственность за их реализацию;

— внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики соответствующие изменения по предоставлению преференций для национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения;

— внести в Земельный кодекс Кыргызской Республики соответствующие изменения в части предоставления земель на безвозмездной основе и без уплаты возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства на земельных участках, предусмотренных под освоение для реализации национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения.»;

3) в пункте 4 слова «проектов государственных инвестиций» заменить словами «проектов государственного значения».

Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.