Образован оргкомитет по подготовке и проведению инаугурации президента

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики».

Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента, которая состоится 28 января 2021 года.

Ниже приводим состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики:

— Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович — Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;

— Шайлдабекова Нуржан Кармабековна — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;

— Новиков Артем Эдуардович — исполняющий обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;

— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — Руководитель Аппарата Правительства — министр Кыргызской Республики;

— Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич — Руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

— Казакбаев Руслан Айтбаевич — министр иностранных дел Кыргызской Республики;

— Ниязбеков Улан Омоканович — министр внутренних дел Кыргызской Республики;

— Ажикеев Бообек Эргешович — министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Мукашев Кыялбек Белекович — министр финансов Кыргызской Республики;

— Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович — министр здравоохранения Кыргызской Республики;

— Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович — министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

— Тулобаев Балбак Зарлыкович — исполняющий обязанности мэра города Бишкек;

— Алиев Бактияр Жеңишбекович — генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

— Жумаев Алтынбек Мусаевич — руководитель ТРК «7 канал».