Образован оргкомитет по подготовке и проведению инаугурации президента

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики».
Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента, которая состоится 28 января 2021 года.
Ниже приводим состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики:
— Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович — Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;
— Шайлдабекова Нуржан Кармабековна — председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;
— Новиков Артем Эдуардович — исполняющий обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя организационного комитета;
— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — Руководитель Аппарата Правительства — министр Кыргызской Республики;
— Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич — Руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
— Казакбаев Руслан Айтбаевич — министр иностранных дел Кыргызской Республики;
— Ниязбеков Улан Омоканович — министр внутренних дел Кыргызской Республики;
— Ажикеев Бообек Эргешович — министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
— Мукашев Кыялбек Белекович — министр финансов Кыргызской Республики;
— Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович — министр здравоохранения Кыргызской Республики;
— Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович — министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
— Тулобаев Балбак Зарлыкович — исполняющий обязанности мэра города Бишкек;
— Алиев Бактияр Жеңишбекович — генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
— Жумаев Алтынбек Мусаевич — руководитель ТРК «7 канал».