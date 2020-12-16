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Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внесены предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды г. Бишкек, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской суд.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями Совета по 9 кандидатурам на должность судьи.

По оставшимся 11 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И.о. Президента издал Указы о назначении 9 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

— Чуйская область:

Аламединский районный суд:

Байсов Кылыч Таштанбекович;

Касымалиев Бакыт Мукамбетович;

Суеркулов Эрлан Оморалиевич;

Сокулукский районный суд:

Самудинов Кубанычбек Бердибекович;

Панфиловский районный суд:

Тагаев Тилек Мамедович;

Токмокский городской суд:

Астаркулов Данияр Шаршенбекович;

— Ошская область:

Ошский областной суд:

Майлубашов Нурбек Рысбаевич;

— город Бишкек:

Бишкекский городской суд:

Калбаев Алмаз Тургуналиевич;

Свердловский районный суд:

Саткынбаев Рустам Шайлобекович;

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/176941/
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