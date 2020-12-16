Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внесены предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды г. Бишкек, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской суд.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями Совета по 9 кандидатурам на должность судьи.
По оставшимся 11 кандидатам он вернул материалы в Совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
И.о. Президента издал Указы о назначении 9 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:
— Чуйская область:
Аламединский районный суд:
Байсов Кылыч Таштанбекович;
Касымалиев Бакыт Мукамбетович;
Суеркулов Эрлан Оморалиевич;
Сокулукский районный суд:
Самудинов Кубанычбек Бердибекович;
Панфиловский районный суд:
Тагаев Тилек Мамедович;
Токмокский городской суд:
Астаркулов Данияр Шаршенбекович;
— Ошская область:
Ошский областной суд:
Майлубашов Нурбек Рысбаевич;
— город Бишкек:
Бишкекский городской суд:
Калбаев Алмаз Тургуналиевич;
Свердловский районный суд:
Саткынбаев Рустам Шайлобекович;
Указы вступают в силу со дня подписания.