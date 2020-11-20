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Подписан указ об образовании Конституционного совещания

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образовано Конституционное совещание.

Указом в частности постановляется:

  1. Образовать Конституционное совещание В составе согласно приложению
  2. Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».
  3. Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.
  4. Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук Кыргызской Республики.
    Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики функции секретариата Конституционного совещания.
  1. Национальной академии наук Кыргызский Республики предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам — доступ в здание.
  2. Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики и Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.
  3. Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Аппарата Президента Кыргызской Республики обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.
  4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бакирова М.И. и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
  5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/173857/
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