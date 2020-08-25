Приостановлено исполнение полномочий Адилбека уулу Шумкарбека

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» приостановлено исполнение должностных полномочий директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики Адилбека уулу Шумкарбека согласно поданному заявлению.
Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.