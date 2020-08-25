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Приостановлено исполнение полномочий председателя службы исполнения наказаний

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» приостановлено исполнение должностных полномочий председателя Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики Мелиса Турганбаева согласно поданному заявлению.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163234/
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