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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызстана о лекарствах

Постановление Правительства КР от 14 июля 2020 года № 381

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции» от 23 марта 2020 года № 178

В целях бесперебойного обеспечения населения необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кыргызской Республики, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О мерах по обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции»

от 23 марта 2020 года № 178 следующие изменения:

1) в пункте 1:

— в абзаце первом слова «, до официальной отмены настоящего постановления» заменить словами «, до 31 декабря 2020 года»;

— в абзаце втором слова «и медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия должны быть зарегистрированы в стране-производителе)» заменить словами «(при этом поставляемые лекарственные средства должны быть зарегистрированы в стране-производителе) и медицинских изделий (имеющих подтверждение об обращении в качестве медицинских изделий в стране-производителе или других странах)»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что до 31 декабря 2020 года ввозимые лекарственные средства и медицинские изделия, включенные в Перечень, проходят процедуру оценки качества лекарственных средств и оценки качества и безопасности медицинских изделий в первоочередном порядке и в кратчайшие сроки.

Критерием освобождения лекарственных средств, включенных в Перечень, от посерийного контроля является наличие государственной регистрации на территории Кыргызской Республики и документально подтвержденных сведений о том, что лекарственные средства поставляются напрямую от производителей или официальных дистрибьютеров.»;

3) абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«— в оперативном порядке обеспечить проведение оценки качества лекарственных средств, оценки качества и безопасности медицинских изделий, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

— принять необходимые меры и обеспечить своевременное исполнение настоящего постановления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/159859/
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