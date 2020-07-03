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Президент подписал указ о назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О​ назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и​ частью 3 статьи 59 конституционного Закона Кыргызской Республики «О​ выборах Президента Кыргызской Республики и​ депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», постановляется:

Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва на​ воскресенье, 4​ октября 2020 года.

Центральной комиссии по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в​ соответствии с​ законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

—​ выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной комиссией по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики;

—​ в​ период подготовки и​ проведения выборов принять необходимые меры по​ обеспечению законности, прав и​ свобод граждан, санитарно-эпидемиологической безопасности и​ защите здоровья граждан, правопорядка и​ общественной безопасности, в​ том числе охране помещений избирательных комиссий и​ помещений для голосования, их​ пожарной безопасности, сопровождению и​ охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

—​ оказать содействие Центральной комиссии по​ выборам и​ проведению референдумов Кыргызской Республики в​ обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в​ выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а​ также в​ обеспечении бесперебойными и​ безопасными каналами связи для проведения установленных законодательством процессов передачи данных, формировании списка избирателей и​ его актуализации на​ основе Единого государ ственного реестра населения.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и​ проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и​ законов Кыргызской Республики.

Главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и​ Ош, руководителям исполнительных органов местного самоуправления оказать содействие в​ работе соответствующих органов и​ избирательных комиссий по​ формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и​ проведении выборов.

Указ вступает в​ силу со​ дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/158137/
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