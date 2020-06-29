Внесены изменения некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, законы Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции», «О внешней миграции»)».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 14 мая 2020 года.

Положения принятого Закона направлены на легализацию трудовой деятельности граждан сопредельных государств, которые периодически въезжают на территорию Кыргызской Республики с целью поиска работы и осуществления временной трудовой деятельности.

Приграничные трудящиеся-мигранты осуществляют оплачиваемую индивидуальную трудовую деятельность на территории Кыргызской Республики на основе патента на индивидуальную трудовую деятельность в течение срока действия безвизового режима в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере налоговой и внешней трудовой миграции, без права найма наемных работников на территории Кыргызской Республики.

На приграничных трудящихся-мигрантов не распространяется квота на трудовую миграцию.

Приграничным трудящимся-мигрантам, прибывающим в Кыргызскую Республику с целью осуществления индивидуальной трудовой деятельности, не требуется получение трудовой визы в течение срока действия безвизового режима.

Работодателями приграничных трудящихся-мигрантов могут быть физические лица, которые вправе привлекать их к работе по найму без наличия разрешительных документов, выдаваемых уполномоченным государственным органом в области миграции, при условии наличия у приграничного трудящегося-мигранта действительного патента на индивидуальную трудовую деятельность.

Работодателями приграничных трудящихся-мигрантов не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Также Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях дополняется статьей 57-1, согласно которому нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике, влечет наложение штрафа 5 категории.

Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 57-1 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере внутренних дел.

Принятый Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.