Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Монголии

Постановление Правительства КР от 3 июня 2020 года № 285

Об утверждении Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о сотрудничестве в области здравоохранения и фармации, подписанного 29 октября 2019 года в городе Бишкек

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о сотрудничестве в области здравоохранения и фармации, подписанное 29 октября 2019 года в городе Бишкек.

2. Определить Министерство здравоохранения Кыргызской Республики органом, ответственным за исполнение вышеуказанного Соглашения.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить монгольскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.