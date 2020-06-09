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Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Монголии

Постановление Правительства КР от 3 июня 2020 года № 285

Об утверждении Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о сотрудничестве в области здравоохранения и фармации, подписанного 29 октября 2019 года в городе Бишкек

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о сотрудничестве в области здравоохранения и фармации, подписанное 29 октября 2019 года в городе Бишкек.
2. Определить Министерство здравоохранения Кыргызской Республики органом, ответственным за исполнение вышеуказанного Соглашения.
3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить монгольскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155375/
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