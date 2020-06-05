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Официально

Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Монголии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Монголии о сотрудничестве в военной области, подписанного 12 июня 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 мая 2020 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить монгольскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155052/
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