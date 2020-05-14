Внесены изменения в акты по вопросам администрирования сбора страховых взносов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам администрирования сбора страховых взносов по государственному социальному страхованию».

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 апреля 2020 года.

Целью принятого Закона является законодательное обеспечение передачи функции администрирования сбора страховых взносов по государственному социальному страхованию в ведение Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Законом вносятся соответствующие поправки в законы «О государственном социальном страховании», «О Социальном фонде Кыргызской Республики», «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», «О порядке проведения проверок деятельности органов местного самоуправления», в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.