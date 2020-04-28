Одобрено Соглашение по поощрению и защите инвестиций между КР и Венгрией

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2020 года одобрено Соглашение по поощрению и защите инвестиций между Правительством КР и Правительством Венгрии на подписание министром экономики КР Санжаром Муканбетовым.

​Соглашением предусмотрены условия гарантии защиты инвестиций и инвесторов в каждой из договаривающихся стран, действующие на 10 летний период.

​Подписание данного Соглашения увеличит приток венгерских инвестиций в Кыргызскую Республику.

​Предварительно подписание данного Соглашения сторонами планируется провести летом текущего года.