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Официально

Одобрено Соглашение по поощрению и защите инвестиций между КР и Венгрией

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2020 года одобрено Соглашение по поощрению и защите инвестиций между Правительством КР и Правительством Венгрии на подписание министром экономики КР Санжаром Муканбетовым.

Соглашением предусмотрены условия гарантии защиты инвестиций и инвесторов в каждой из договаривающихся стран, действующие на 10 летний период.

Подписание данного Соглашения увеличит приток венгерских инвестиций в Кыргызскую Республику.

Предварительно подписание данного Соглашения сторонами планируется провести летом текущего года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/151295/
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