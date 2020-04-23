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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 22 апреля 2020 года № 213

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о порядке отбора участников Программы Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020» от 14 марта 2016 года № 123

В целях создания необходимых условий для реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения о порядке отбора участников Программы Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020» от 14 марта 2016 года № 123 следующие изменения:

во Временном положении о порядке отбора участников Программы Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020», утвержденном вышеуказанном постановлением:

— главу 4 дополнить пунктами 9*3, 9*4, 9*5, 9*6, 9*7, 9*8, 9*10, 9*11 следующего содержания:

«9*3. Для участия в Программе в рамках жилищных проектов, финансируемых международными донорами, граждане подают анкету-заявление и документы в банки-партнеры по месту жительства.

9*4. В целях обеспечения прозрачности формирования списков участников Программы ГИК внедряет электронную форму подачи заявок на участие в Программе посредством автоматизированной информационной системы.

До внедрения электронной формы подачи заявок процесс формирования списков участников Программы осуществляется в соответствии с пунктами 9*1, 9*2, 9*3 и пунктами 10-15 настоящего Положения.

9*5. Граждане подают заявку в электронной форме на участие в Программе путем регистрации на официальном веб-сайте ГИК, а также посредством платформ, предоставляющих электронные государственные и муниципальные услуги.

9*6. В случае отсутствия возможности самостоятельной подачи заявки в электронной форме, граждане могут обратиться в мэрии городов (за исключением мэрии города Бишкек), муниципальные администрации мэрии города Бишкек по административным районам, местные государственные администрации и банки-партнеры ГИК для подачи заявки в электронной форме посредством автоматизированной информационной системы на веб-сайте ГИК.

9*7. Для работы с использованием автоматизированной информационной системы на веб-сайте ГИК уполномоченные должностные лица мэрий городов (за исключением мэрии города Бишкек), муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам, местных государственных администраций и банков-партнеров ГИК проходят авторизацию в автоматизированной информационной системе на веб-сайте ГИК.

9*8. При обращении граждан уполномоченные должностные лица мэрий городов (за исключением мэрии города Бишкек), муниципальных администраций мэрии города Бишкек по административным районам, местных государственных администраций и банков-партнеров ГИК:

— регистрируют на веб-сайте граждан, обратившихся за помощью в регистрации;

— проводят процедуру идентификации граждан, зарегистрировавшихся на веб-сайте ГИК;

— принимают письменное согласие от гражданина и его супруги (супруга) на обработку персональных данных по форме согласно приложению 4 к настоящему Временному положению;

— формируют окончательную электронную заявку на участие в Программе.

9*9. Мэрии городов (за исключением мэрии городов Бишкек и Ош), местные государственные администрации и банки-партнеры ГИК обобщают и направляют оригиналы письменного согласия гражданина и его супруги (супруга) на обработку персональных данных в аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, а муниципальные администрации мэрии города Бишкек по административным районам — в мэрию города Бишкек.

Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, мэрии городов Бишкек и Ош направляют оригиналы письменного согласия гражданина и его супруги (супруга) на обработку персональных данных в ГИК, в срок до 30-го числа каждого месяца.

9*10. После получения электронной заявки на участие в Программе и оригиналов согласия граждан на обработку персональных данных, ГИК посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» запрашивает от государственных органов необходимую информацию об участнике Программы и его (ее) супруге для проверки на соответствие критериям отбора, предусмотренным настоящим Временным положением.

9*11. Исходя из даты регистрации и приоритетности категории граждан, формируется электронный список участников Программы, прошедших процедуры проверки и утверждения ГИК в автоматизированной информационной системе ГИК.»;

— пункт 21*1 изложить в следующей редакции:

«Участники Программы имеют право подать необходимые документы для рассмотрения в банки-партнеры в рамках Программы с момента размещения списка участников на официальном сайте ГИК.»;

— дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/150923/
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