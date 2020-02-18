О переименовании Главного управления специализированной службы охраны МВД

Постановление Правительства КР от 10 февраля 2020 года № 75

О переименовании Главного управления государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской республики в Службу охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности и охраны важных режимных объектов, объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Переименовать учреждение «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» в учреждение «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики».

2. Утвердить Положение о Службе охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики согласно приложению 1.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке инспектирования ведомственной охраны государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 января

2011 года № 21 следующие изменения:

в названии и пункте 1 слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;

в Инструкции о порядке инспектирования ведомственной охраны Главным управлением государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в наименовании слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;

— в пункте 1:

слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;

слова «Министерства обороны» заменить словами «Государственного комитета по делам обороны»;

— в пункте 3 слова «Положением о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 июля 2004 года № 538» заменить словами «нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»;

— в пункте 4 слова «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — Главное управление охраны)» заменить словами «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — Служба охраны)»;

— в пункте 7 слова «Главного управление охраны» в различных падежах заменить словами «Служба охраны» в соответствующих падежах;

— приложение к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:

в стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:

в разделе VIII главы 1:

— в пункте 2 слова «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — ГУГССО МВД КР и его подразделения)» заменить словами «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — СО МВД КР)»;

— в пункте 4 слова «Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 июля 2004 года № 538» заменить словами «Нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регламентирующие вопросы Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»;

— в пунктах 8, 9, 10, 12 и 17 аббревиатуру «ГУГССО МВД КР» заменить аббревиатурой «СО МВД КР»;

— в пункте 15 слова «dgusso_mvd_kr@mail.ru» заменить словами «so_mvd_kr@mail.ru».

5. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 июля 2004 года № 538;

— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики

«О преобразовании Департамента государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 19 января

2009 года № 24.

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:

— в установленном порядке произвести процедуру государственной перерегистрации в органах юстиции;

— в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие

с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.