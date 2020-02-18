О переименовании Главного управления специализированной службы охраны МВД

Постановление Правительства КР от 10 февраля 2020 года № 75
О переименовании Главного управления государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской республики в Службу охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности и охраны важных режимных объектов, объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Переименовать учреждение «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» в учреждение «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики».
2. Утвердить Положение о Службе охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики согласно приложению 1.
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке инспектирования ведомственной охраны государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 января
2011 года № 21 следующие изменения:
в названии и пункте 1 слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;
в Инструкции о порядке инспектирования ведомственной охраны Главным управлением государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
— в наименовании слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;
— в пункте 1:
слова «Главным управлением государственной специализированной службы охраны» заменить словами «Службой охраны»;
слова «Министерства обороны» заменить словами «Государственного комитета по делам обороны»;
— в пункте 3 слова «Положением о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 июля 2004 года № 538» заменить словами «нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»;
— в пункте 4 слова «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — Главное управление охраны)» заменить словами «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — Служба охраны)»;
— в пункте 7 слова «Главного управление охраны» в различных падежах заменить словами «Служба охраны» в соответствующих падежах;
— приложение к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:
в стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:
в разделе VIII главы 1:
— в пункте 2 слова «Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — ГУГССО МВД КР и его подразделения)» заменить словами «Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее — СО МВД КР)»;
— в пункте 4 слова «Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 июля 2004 года № 538» заменить словами «Нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регламентирующие вопросы Службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики»;
— в пунктах 8, 9, 10, 12 и 17 аббревиатуру «ГУГССО МВД КР» заменить аббревиатурой «СО МВД КР»;
— в пункте 15 слова «dgusso_mvd_kr@mail.ru» заменить словами «so_mvd_kr@mail.ru».
5. Признать утратившими силу:
— постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о Главном управлении государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 20 июля 2004 года № 538;
— пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики
«О преобразовании Департамента государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Главное управление государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» от 19 января
2009 года № 24.
6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики:
— в установленном порядке произвести процедуру государственной перерегистрации в органах юстиции;
— в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие
с настоящим постановлением;
— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.