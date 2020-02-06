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Распоряжения о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей госорганов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во исполнение рекомендаций, предусмотренных решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 24 января 2020 года № 1, подписал распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей центральных и иных государственных органов Кыргызской Республики.

В соответствии с распоряжениями Главы государства за недостаточную работу по исполнению решения Совета безопасности Кыргызской Республики «О мерах по цифровому развитию Кыргызской Республики» от 14 декабря 2018 года № 2 привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания:

— Улугбек Марипов — председатель Счетной палаты Кыргызской Республики;

— Зайырбек Эргешов — директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики;

— Акылбек Султанов — председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики;

— Бакытбек Сагынбаев — исполняющий обязанности директора Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/142751/
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