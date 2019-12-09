12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Сотрудники судебной системы Кыргызстана награждены государственными наградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах ряд сотрудников судебной системы страны награждены государственными наградами Кыргызской Республики.

Так, почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики» присвоено:

Сатыбалдиевой Нургуль Айыповне — судье Верховного суда Кыргызской Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

Аширов Жанышбек Сайдилаевич — председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области;

Бекмухамедова Дилором Абдулнабиевна — делопроизводитель отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;

Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич — судья Межрайонного суда Иссык-Кульской области;

Джаналиев Бекболот Болотбекович — судья Октябрьского районного суда города Бишкек.

Кроме этого ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами Президента Кыргызской Республики.

Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященному 95-летию судебной системы Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа
Начальник ГУВД Чуйской области Кыргызской Республики награжден медалью «Эрдик»
Две награды получил Бишкекский драматический театр на фестивале в Казахстане
Дело о наградном оружии. Егора Скобеева этапировали в СИЗО ГКНБ
Кыргызстанец награжден Евразийской премией в области изобретательства
Сооронбай Жээнбеков вручил матери погибшего Усенбека Ниязбекова медаль «Эрдик»
За популяризацию эпоса «Манас». Артисты Китая получили награды Кыргызстана
Житель села Кереге-Таш Мурзапаша Маматов награжден медалью «Данк»
Командир воздушного судна Дмитрий Палашкин награжден медалью «Эрдик»
Ибраимову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»
Популярные новости
Ратифицированы соглашение о&nbsp;финансировании Ратифицированы соглашение о финансировании
Ратифицировано cоглашение Кыргызстана и&nbsp;Международной ассоциации развития Ратифицировано cоглашение Кыргызстана и Международной ассоциации развития
Бизнес
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
9 декабря, понедельник
12:05
ДТП в Оренбургской области. Премьер Кыргызстана ограничился соболезнованиями ДТП в Оренбургской области. Премьер Кыргызстана огранич...
12:02
Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает
11:48
Экс-сотрудника ГРС Насирбека Алмаматова требуют привлечь за ложные показания
11:38
Суд над экс-мэрами. Гособвинение просит для подсудимых от 8 до 15 лет тюрьмы
11:21
Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову просят 15 лет, Албеку Ибраимову — 20