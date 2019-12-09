Сотрудники судебной системы Кыргызстана награждены государственными наградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах ряд сотрудников судебной системы страны награждены государственными наградами Кыргызской Республики.

Так, почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики» присвоено:

Сатыбалдиевой Нургуль Айыповне — судье Верховного суда Кыргызской Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

Аширов Жанышбек Сайдилаевич — председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области;

Бекмухамедова Дилором Абдулнабиевна — делопроизводитель отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;

Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич — судья Межрайонного суда Иссык-Кульской области;

Джаналиев Бекболот Болотбекович — судья Октябрьского районного суда города Бишкек.

Кроме этого ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами Президента Кыргызской Республики.

Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященному 95-летию судебной системы Кыргызской Республики.