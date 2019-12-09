Сотрудники судебной системы Кыргызстана награждены государственными наградами

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах ряд сотрудников судебной системы страны награждены государственными наградами Кыргызской Республики.
Так, почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики» присвоено:
Сатыбалдиевой Нургуль Айыповне — судье Верховного суда Кыргызской Республики.
Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:
Аширов Жанышбек Сайдилаевич — председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области;
Бекмухамедова Дилором Абдулнабиевна — делопроизводитель отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда Кыргызской Республики;
Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич — судья Межрайонного суда Иссык-Кульской области;
Джаналиев Бекболот Болотбекович — судья Октябрьского районного суда города Бишкек.
Кроме этого ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами Президента Кыргызской Республики.
Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященному 95-летию судебной системы Кыргызской Республики.