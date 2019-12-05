Ратифицировано cоглашение Кыргызстана и Международной ассоциации развития

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития о финансировании (Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи), подписанного 9 сентября 2019 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 ноября 2019 года.

В соответствии с Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет льготное финансирование для финансирования Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике.

Всемирный банк, выступающий в качестве одного из партнеров по развитию по оказанию финансовой поддержки реализации Программы, предоставляет льготное финансирование в виде гранта в размере 10 млн долларов США и кредита в размере 10 млн долларов США (кредит будет предоставлен на стандартных условиях МАР, с общим сроком погашения — 38 лет, включая 6-летний льготный период, процентная ставка 0,75% годовых).