Отдельным руководителям министерств и ведомств объявлен выговор

Отдельным руководителям министерств и ведомств, а также руководителям местных государственных администраций Кыргызской Республики объявлен выговор. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

В соответствии с пунктами 25 и 26 части 2 статьи 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор:

— министру экономики Кыргызской Республики Олегу Панкратову

— министру образования и науки Кыргызской Республики Гульмире Кудайбердиевой

— директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Бактыбеку Абдиеву

— директору Агентства по продвижению инвестиций Кыргызской Республики Адилбеку уулу Шумкарбеку

— полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыянбеку Сатыбалдиеву

— статс-секретарю Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бактыбеку Секимову

— заместителю министра образования и науки Кыргызской Республики Надире Джусупбековой

— заместителю главы государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Рахат Исаковой

— заместителю главы государственной администрации Ноокатского района Ошской области Ниязбеку Козуеву

— заместителю главы государственной администрации Араванского района Ошской области Музафаржону Мамасаидову.