Отдельным руководителям министерств и ведомств объявлен выговор

Отдельным руководителям министерств и ведомств, а также руководителям местных государственных администраций Кыргызской Республики объявлен выговор. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
В соответствии с пунктами 25 и 26 части 2 статьи 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор:
— министру экономики Кыргызской Республики Олегу Панкратову
— министру образования и науки Кыргызской Республики Гульмире Кудайбердиевой
— директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Бактыбеку Абдиеву
— директору Агентства по продвижению инвестиций Кыргызской Республики Адилбеку уулу Шумкарбеку
— полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыянбеку Сатыбалдиеву
— статс-секретарю Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бактыбеку Секимову
— заместителю министра образования и науки Кыргызской Республики Надире Джусупбековой
— заместителю главы государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Рахат Исаковой
— заместителю главы государственной администрации Ноокатского района Ошской области Ниязбеку Козуеву
— заместителю главы государственной администрации Араванского района Ошской области Музафаржону Мамасаидову.