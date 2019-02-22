Ряду руководителей министерств и административных ведомств объявлено замечание

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлено замечание:
— министру здравоохранения Кыргызской Республики Космосбеку Чолпонбаеву
— директору Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики Джолдошбеку Джунушеву
— председателю Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Болотбеку Ибраимжанову
— директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Абдыкалыку Рустамову.