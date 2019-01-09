Постановление Правительства КР № 648 от 31 декабря 2018 года



О мерах по передаче функций по администрированию страховых взносов по государственному социальному страхованию

В целях совершенствования администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Определить уполномоченным государственным органом, осуществляющим функции и полномочия по сбору страховых взносов, контролю за исчислением и уплатой страховых взносов, привлечению к ответственности за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере государственного социального страхования, Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики за отчетные периоды с 1 января 2019 года.

2. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке принять необходимые организационно-технические меры, связанные с реализацией настоящего постановления.

3. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Социальным фондом Кыргызской Республики проработать механизм передачи Социальным фондом Кыргызской Республики необходимых данных (по состоянию на 1 января 2019 года) в Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики и обеспечить их передачу в соответствии с техническими условиями.

4. Социальному фонду Кыргызской Республики в установленном порядке:

— откомандировать во временное распоряжение Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики сотрудников органов Социального фонда Кыргызской Республики, в количестве 240 человек, на период с 1 января по 30 июня 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению;

— передать Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики неиспользованные остатки бланков страховых полисов и квитанций об уплате страховых взносов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица;

— обеспечить Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики в период до 1 января 2020 года бланками страховых полисов и квитанциями об уплате страховых взносов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица.

5. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики и Социальному фонду Кыргызской Республики:

— принять меры, вытекающие из настоящего постановления;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— провести разъяснительную работу среди плательщиков страховых взносов о реализации пункта 1 настоящего постановления.

6. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Социальным фондом Кыргызской Республики и Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «О государственном социальном страховании», «О Социальном фонде Кыргызской Республики», «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования», «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»)», предусматривающий правовую основу администрирования страховых взносов по государственному социальному страхованию органами налоговой службы.

7. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«О проведении пилотного проекта по администрированию страховых взносов» от 10 ноября 2015 года № 763;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении пилотного проекта по администрированию страховых взносов» от 10 ноября 2015 года № 763» от 3 марта 2017 года № 139.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики и отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.